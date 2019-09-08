Россвязь не зафиксировала хакерских атак в России в день выборов

В России хакерских атак в ходе выборов в единый день голосования не было, заявил глава Россвязи Олег Духовницкий.

«Хакерских атак не было, по крайней мере, такой информации по линии оперативных служб со стороны операторов связи к нам не поступало», — передает «РИА Новости» слова Духовницкого.

Он отметил, что вмешательств в работу телефонии, интернета, системы видеонаблюдения и ГАС «Выборы» не было зафиксировано.

Ранее сообщалось, что комиссия Совфеда разберет нарушения со стороны Google и Facebook, которые разместили в день голосования в России политическую рекламу.

