Путин провел телефонный разговор с президентом Франции

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Главной темой их беседы стала ситуация на Украине. Политики позитивно оценили одновременное освобождение осужденных и задержанных россиян и украинцев, передает пресс-служба президента России.

Кроме того, Владимир Путин отметил необходимость тщательной подготовки саммита нормандского формата. Он обратил внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в 2015 и 2016 годах.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин помиловал украинского режиссера Олега Сенцова и еще 10 украинцев.

