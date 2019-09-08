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Путин провел телефонный разговор с президентом Франции

20:28, 08.09.2019
Путин провел телефонный разговор с президентом Франции
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Главной темой их беседы стала ситуация на Украине. Политики позитивно оценили одновременное освобождение осужденных и задержанных россиян и украинцев, передает пресс-служба президента России.

Кроме того, Владимир Путин отметил необходимость тщательной подготовки саммита нормандского формата. Он обратил внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в 2015 и 2016 годах.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин помиловал украинского режиссера Олега Сенцова и еще 10 украинцев.

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