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Иван Голунов получил премию «Камертон» памяти Анны Политковской

19:55, 08.09.2019
Иван Голунов получил премию «Камертон» памяти Анны Политковской
Фото: facebook.com

Журналист «Медузы» Иван Голунов стал лауреатом премии «Камертон» памяти Анны Политковской.

Премия присуждается за профессиональное мастерство, за мужество и последовательность в отстаивании принципов свободы слова, за честность, достоинство, гражданскую ответственность и человеческое сострадание.

Церемония вручения прошла 8 сентября, в Международный день солидарности журналистов, сообщает «Медуза».

Напомним, в июне этого года Иван Голунов был задержан по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили, и напрямую связывал это со своей профессиональной деятельностью, в частности, с расследованием о рынке ритуальных услуг и ФСБ. Через несколько дней после задержания уголовное дело в отношении Голунова было прекращено.

Ранее сообщалось, что четыре сотрудника УВД по ЗАО Москвы по итогам служебной проверки уволены. Она проходила в связи с делом Голунова.

Общество
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