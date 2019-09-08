Иван Голунов получил премию «Камертон» памяти Анны Политковской

Журналист «Медузы» Иван Голунов стал лауреатом премии «Камертон» памяти Анны Политковской.

Премия присуждается за профессиональное мастерство, за мужество и последовательность в отстаивании принципов свободы слова, за честность, достоинство, гражданскую ответственность и человеческое сострадание.

Церемония вручения прошла 8 сентября, в Международный день солидарности журналистов, сообщает «Медуза».

Напомним, в июне этого года Иван Голунов был задержан по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили, и напрямую связывал это со своей профессиональной деятельностью, в частности, с расследованием о рынке ритуальных услуг и ФСБ. Через несколько дней после задержания уголовное дело в отношении Голунова было прекращено.

Ранее сообщалось, что четыре сотрудника УВД по ЗАО Москвы по итогам служебной проверки уволены. Она проходила в связи с делом Голунова.

