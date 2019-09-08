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Президент Nissan намерен подать в отставку из-за скандала с финансовыми махинациями

19:25, 08.09.2019
Президент Nissan намерен подать в отставку из-за скандала с финансовыми махинациями
Фото: pixabay.com

Президент японской автомобильной компании Nissan Хирото Саикава намерен покинуть свой пост из-за скандала с финансовыми махинациями.

Конкретные сроки его отставки и будущий преемник неизвестны. Отмечается, что Саикава таким образом хочет взять на себя ответственность за получение завышенных бонусов во время пребывания на своем посту, в чем он ранее признался, передает агентство Kyodo.

Размер бонусных выплат в автомобильной компании определялся из расчета уровня стоимости акций компании — такую систему в Nissan ввели исходя из желания стимулировать руководство предпринимать более активные действия, направить на развитие корпорации и увеличение ее доходов.

Японская компания Nissan оказалась в центре внимания из-за скандала с бывшим главой франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосом Гоном. Гона и бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли арестовала Токийская прокуратура в ноябре прошлого года.

Как утверждается, Гон не задекларировал размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 года по 2018 год. Ему предъявлена также серия других обвинений, которые Гон не признает.

ОбществоБизнесАвто
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