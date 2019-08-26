Росстат определил, в каких регионах через 17 лет женщин окажется меньше, чем мужчин

Росстат составил новый средний (базовый) прогноз, в том числе рассчитав, в каких регионах РФ численность женщин продолжит превышать численность мужчин. По сравнению с предыдущим прогнозом на 2036 год ожидаются серьезные изменения в списке.

Ранее аналитики предсказывали, что к этому моменту в России останется только два региона, в которых мужчин больше, чем женщин: Камчатка и Чукотка.

Однако новый прогноз вычеркнул из списка Чукотку. Теперь ожидается, что в 2036 году на каждую тысячу мужчин в регионе будет приходится 1 027 женщин, передает «РИА Новости».

При этом количество регионов, где будет ощущаться нехватка женщин, выросло. Через 17 лет на 1 тысячу мужчин будет приходиться:

881 женщина — Севастополь,

914 женщин — Ленинградская область,

933 женщин — Тюменская область,

955 женщин — Сахалин,

999 женщин — Мордовия.

Камчатка также осталась в перечне.

В остальных субъектах РФ по-прежнему будет действовать формула «на 10 девчонок по статистике 9 ребят».