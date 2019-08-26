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Росстат определил, в каких регионах через 17 лет женщин окажется меньше, чем мужчин

16:15, 26.08.2019
Росстат определил, в каких регионах через 17 лет женщин окажется меньше, чем мужчин
Фото: realnoevremya.ru

Росстат составил новый средний (базовый) прогноз, в том числе рассчитав, в каких регионах РФ численность женщин продолжит превышать численность мужчин. По сравнению с предыдущим прогнозом на 2036 год ожидаются серьезные изменения в списке.

Ранее аналитики предсказывали, что к этому моменту в России останется только два региона, в которых мужчин больше, чем женщин: Камчатка и Чукотка.

Однако новый прогноз вычеркнул из списка Чукотку. Теперь ожидается, что в 2036 году на каждую тысячу мужчин в регионе будет приходится 1 027 женщин, передает «РИА Новости».

При этом количество регионов, где будет ощущаться нехватка женщин, выросло. Через 17 лет на 1 тысячу мужчин будет приходиться:

  • 881 женщина — Севастополь,
  • 914 женщин — Ленинградская область,
  • 933 женщин — Тюменская область,
  • 955 женщин — Сахалин,
  • 999 женщин — Мордовия.

Камчатка также осталась в перечне.

В остальных субъектах РФ по-прежнему будет действовать формула «на 10 девчонок по статистике 9 ребят».

АналитикаОбщество
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