Росстат определил, в каких регионах через 17 лет женщин окажется меньше, чем мужчин
Росстат составил новый средний (базовый) прогноз, в том числе рассчитав, в каких регионах РФ численность женщин продолжит превышать численность мужчин. По сравнению с предыдущим прогнозом на 2036 год ожидаются серьезные изменения в списке.
Ранее аналитики предсказывали, что к этому моменту в России останется только два региона, в которых мужчин больше, чем женщин: Камчатка и Чукотка.
Однако новый прогноз вычеркнул из списка Чукотку. Теперь ожидается, что в 2036 году на каждую тысячу мужчин в регионе будет приходится 1 027 женщин, передает «РИА Новости».
При этом количество регионов, где будет ощущаться нехватка женщин, выросло. Через 17 лет на 1 тысячу мужчин будет приходиться:
- 881 женщина — Севастополь,
- 914 женщин — Ленинградская область,
- 933 женщин — Тюменская область,
- 955 женщин — Сахалин,
- 999 женщин — Мордовия.
Камчатка также осталась в перечне.
В остальных субъектах РФ по-прежнему будет действовать формула «на 10 девчонок по статистике 9 ребят».АналитикаОбщество
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