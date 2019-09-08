Омбудсмен Татарстана рассказала, как голосуют в больницах и колониях

Фото: Максим Платонов

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская сегодня в пресс-центре Центризбиркома Татарстана рассказала, как организовано голосование на выборах в Госсовет РТ маломобильных и заключенных.

Так, в следственном изоляторе №1, в котором уже завершилось голосование, были предусмотрены условия для голосования и для подследственных, и для сотрудников.

В ЦРБ Татарстана организованы 32 участка для людей, которые лежат в больницах. Сабурская отметила, что в психбольнице тоже пациенты имеют право голоса, «даже там все условия организованы».

Что касается инвалидов, то раньше были проблемы с их доступом на участки. Сейчас же они решены, и теперь 286 350 инвалидов имеют больше возможностей. На всех участках им оказывают помощь волонтеры.