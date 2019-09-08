Дастин Порье заплакал после боя с Хабибом Нурмагомедовым

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На канале TRUE GYM в «Ютьюбе» появилось видео с пресс-конференции с Дастином Порье после боя против Хабиба Нурмагомедова

В нем проигравший спортсмен, отвечая на вопросы, заплакал.

Когда бойца спросили, насколько была близка победа, когда он сделал гильотину, Порье ответил: «Гильотина была глубокой. Но я буду вспоминать до конца жизни, почему я не сделал фул гард (от англ. full guard — закрытый гард — в данной позиции борец лишает своего противника маневренности за счет сцепления ног за его спиной, — прим. ред.). Держал только одной ногой, и он смог выйти. Может, нужно было провести тейкдаун (англ. takedown — прием для переведения боя из стойки в партер на клеточный настил, — прим. ред.). В стойке мне казалось, что я ничего не могу. В стойке он очень неудобный. На аперкорты он опускает голову. И я не мог попасть, пока не встал в правшу... Я не мог поймать ритм. Все это звучит как куча оправданий. Но к этому бою я был готов, и от этого еще больнее».

В этот момент, как ни старался спортсмен совладать с эмоциями, сдержать слез ему не удалось.

«Я хотел уехать чемпионом. Я чувствую себя подавленным», — добавил Порье.

Напомним, вчера Хабиб Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC