Выборы в Казани завершатся салютом — откуда лучше всего его посмотреть

В Казани праздничная программа, посвященная единому дню голосования 8 сентября, завершится салютом, который начнется в 22.00.

Наиболее удобным местом для того, чтобы увидеть салют, станет концертная площадка у «Казань Арены», где и проходит праздничная программа. Попасть на нее можно, получив после голосования на избирательном участке специальный браслет. Сама программа стартует уже в 14.00.

На главной сцене в этот день выступят Гузель Уразова, ВИА «Волга-Волга», Дана Соколова, Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы», «Любэ».

Сегодня в пресс-центре ЦИК РТ также объясняли, почему среди артистов в концертной программе в Казани не оказалось Лэйны и Элвина Грея.