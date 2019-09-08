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Услугой «Мобильный избиратель» пользовались более 460 тыс. человек по всей России

12:49, 08.09.2019
Услугой «Мобильный избиратель» пользовались более 460 тыс. человек по всей России
Фото: realnoevremya.ru

По всей России более 460 тыс. человек воспользовались системой «мобильный избиратель» для голосования на выборах в единый день голосования.

Система была задействована в 36 субъектах РФ, пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову.

Ранее глава Центризбиркома Татарстана Мидхат Шагиахметов рассказал, что в республике более 32 тысяч человек воспользовались услугой «Мобильный избиратель». В интервью «Реальному времени» он заметил, что основная аудитория мобильного приложением «Мои выборы» — студенты и бизнесмены.

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