В Татарстане более 32 тысяч человек воспользовались услугой «Мобильный избиратель»

Глава Центризбиркома Татарстана Мидхат Шагиахметов рассказал, что в республике более 32 тысяч человек воспользовались услугой «Мобильный избиратель».

В интервью «Реальному времени» он заметил, что основная аудитория мобильного приложением «Мои выборы» — студенты и бизнесмены.

Также глава ЦИК отметил, что около 18 000 наблюдателей заявились на выборы.

Выездная «Реального времени» ведет работу в пресс-центре выборов. Всего в пресс-центре сегодня 151 журналист. За прямой трансляцией выборов в Госсовет РТ можно следить здесь.