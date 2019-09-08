В МВД России предложили разрешить водить машину подросткам

Министерство внутренних дел РФ предложило разрешить водить автомобиль подросткам, успешно прошедшим экзамен в ГИБДД. Инициатива выдвинута в проекте поправок к закону «О безопасности дорожного движения».

«Предоставляется возможность для несовершеннолетних лиц, прошедших соответствующее обучение в автошколе и успешно сдавших экзамены в Госавтоинспекции, до достижения 18-летнего возраста управлять транспортными средствами категории в сопровождении опытного водителя», — говорится на сайте Госавтоинспекции.

Требования к сопровождающим водителям предлагается разработать в правительстве РФ.

Напомним, в том же законопроекте предложено не выдавать права категорий C и D с 18 лет.