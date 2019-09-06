В МВД предложили не выдавать права категорий C и D с 18 лет

МВД России разработало законопроект, предусматривающий поэтапный допуск к управлению грузовым и пассажирским транспортом. В частности, предлагается выдавать права категории C с 21 года, а категории D с 24 лет.

Также документ предусматривает допуск к управлению грузовиками и автобусами только при наличии стажа вождения легковым транспортом, передает ТАСС.

Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что иностранные права по этим категориям приниматься не будут. Для их подтверждения нужно будет пройти обучение и сдать экзамены.

Кроме того, законопроект предполагает выделение тяжелых мотоциклов в отдельную категорию. Управлять ими позволят права категории A, тогда как другие мотоциклы перейдут в подкатегорию A2. С 18 лет можно получить права категории A2, с 20 разрешат и категорию A, но только при двухлетнем стаже предыдущей подкатегории.



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