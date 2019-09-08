В Татарстане с 90% площадей собрано 3,8 млн тонн зерна нового урожая

На сегодняшний день в РТ собрано 3,8 млн тонн зерна нового урожая. Урожайность составляет свыше 30 ц/га. Осталось убрать менее 150 тыс. га площадей, или 10%.

Уборку урожая полностью завершили Заинский, Нурлатский, Апастовский и Кайбицкий муниципальные районы, собрав 395 тыс. тонн зерна, говорится на сайте профильного министерства Татарстана.

Ранее сообщалось, что в этом году в Татарстане ожидается собрать от 4,5 до 5 млн тонн зерна. Работы планировалось закончить до 5 сентября для успешной зимовки культур.