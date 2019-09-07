ФНЛ. «Нефтехимик» вдесятером удержал ничью в гостях с «Чертаново»

В рамках 12-го тура Олимп-Первенства России по футболу ФНЛ «Нефтехимик» в гостях сыграл вничью с командой «Чертаново» — 2:2.

По ходу матча гости дважды выходили вперед, голы за нижнекамцев забили Хубаев и Уридия, но футболисты «Чертаново» в обоих случаях сравнивали счет.

В конце игры вторую желтую карточку заработал полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров, который снова ушел с поля без забитых мячей.

После этой встречи в активе «Нефтехимика» стало 16 очков.

«Чертаново» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:2 (1:1)



Голы: Герчиков (20), Цыпченко (85) — Хубаев (10), Уридия (78).



«Чертаново»: Абаев, Бартасевич, Редькович, Кондаков (Камышев, 77), Солдатенков, Герчиков (Прудников, 77), Ежов (Завезен, 89), Пруцев (Рудковский, 83), Витюгов, Цыпченко, Сарвели.



«Нефтехимик»: Голубев, Семенов, Потапов, Канаев, Ширяев, Уридия (Гилязетдинов, 89), Галиулин (Шадрин, 65), Хубаев (Куликов, 79), Ситдиков, Петров (Киреев, 80), Макаров.



Предупреждения: Петров (12), Голубев (16), Макаров (22, 72 — удаление), Ширяев (86) — Герчиков (16), Витюгов (23), Бартасевич (35).