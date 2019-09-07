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Дубль Сошникова помог «Салавату» одолеть в гостях «Сибирь»

16:45, 07.09.2019
Дубль Сошникова помог «Салавату» одолеть в гостях «Сибирь»
Фото: vk.com/hcsibir1962

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» одержал уверенную победу в гостях над «Сибирью» — 3:1.

Героем встречи стал нападающий уфимцев Никита Сошников, оформивший дубль. Еще одну шайбу в ворота хозяев льда забросил Теему Хартикайнен. «Сибирь» смогла ответить лишь голом Юусо Пуустинена.

«Сибирь» (Новосибирск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0).
Голы:
0:1 (11:39) — Никита Сошников (Дмитрий Кугрышев);
0:2 (31:22) — Никита Сошников (Сакари Маннинен, Филип Ларсен);
1:2 (37:19) — Юусо Пуустинен (бол.);
1:3 (39:14) — Теему Хартикайнен (Линус Умарк, Филип Ларсен, бол.);

СпортХоккей Башкортостан
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