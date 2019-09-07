В центре Уфы под грузовиком на дороге просел грунт

Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты г. Уфы

В центре Уфы под грузовиком на дороге провалился грунт.

Сообщение о происшествии поступило в столичное Управление гражданской защиты вечером 6 сентября.

«Сегодня, около 18.30, от очевидца поступила информация о том, что на проезжей части напротив здания ул. Пархоменко, 177, автомобиль КамАЗ провалился в яму», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Выяснилось, что автомобиль был гружен песком. Причина просадки грунта устанавливается. Грузовик пришлось эвакуировать.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Уфы получили от администрации города семь машин ЭД-405Б на базе КАМАЗов. С помощью них городские территории будут убирать круглогодично.