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В центре Уфы под грузовиком на дороге просел грунт

16:25, 07.09.2019
В центре Уфы под грузовиком на дороге просел грунт
Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты г. Уфы

В центре Уфы под грузовиком на дороге провалился грунт.

Сообщение о происшествии поступило в столичное Управление гражданской защиты вечером 6 сентября.

«Сегодня, около 18.30, от очевидца поступила информация о том, что на проезжей части напротив здания ул. Пархоменко, 177, автомобиль КамАЗ провалился в яму», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Выяснилось, что автомобиль был гружен песком. Причина просадки грунта устанавливается. Грузовик пришлось эвакуировать.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Уфы получили от администрации города семь машин ЭД-405Б на базе КАМАЗов. С помощью них городские территории будут убирать круглогодично.

ОбществоБизнесТранспортПроисшествия Башкортостан
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