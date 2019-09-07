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МИД РФ назвал освобождение россиян и украинцев позитивным сигналом

15:55, 07.09.2019
МИД РФ назвал освобождение россиян и украинцев позитивным сигналом
Фото: wikipedia.org Sergey Korovkin 84

МИД РФ рассчитывает, что вслед за взаимным освобождением задержанных Россией и Украиной последуют другие шаги по нормализации отношений и реализации минских соглашений, сообщили в ведомстве.

«Рассматриваем согласованное взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины, как позитивный сигнал, за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений», - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

В ведомстве выразили надежду на то, что «этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках минской контактной группы и «Нормандского формата».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин помиловал украинского режиссера Олега Сенцова и еще 10 украинцев.

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