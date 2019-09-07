Сбербанк до конца года закроет сделку по новому бизнесу на базе Delivery Club и «Ситимобил»

Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group, создаваемое на базе сервисов доставки Delivery Club и такси «Ситимобил», появится к 2020 году. Сделку планируется закрыть до конца 2019-го.

«По срокам мы до конца года должны закрыть сделку. Не раньше ноября, ноябрь — декабрь», — цитирует ТАСС главу банка Германа Грефа.

Ранее сообщалось, что в новое предприятие планируется вложить около 64 млрд рублей. Mail.ru Group внесет в новую компанию свои доли в Delivery Club (100%) и «Ситимобил» (22,69%), связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий, а также 7,7 млрд рублей.

Кроме того, до закрытия сделки Mail.ru обеспечит консолидацию доли в размере не менее 75% акций «Ситимобил». Также группа может дополнительно инвестировать до 5,1 млрд рублей.

Сбербанк внесет в совместную компанию долю в Foodplex (35%) и около 38 млрд рублей.

Напомним, что сервис заказа такси «Ситимобил» запустился в Казани этим летом.