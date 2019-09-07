Экс-тренер «Салавата»: «В Финляндии я не работал в такой авторитарной атмосфере, как в Уфе»
Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд выпустил книгу «Эркка — игра жизни» и рассказал о работе в уфимской команде.
«Этого ли я хотел? Вся энергия уходила на решение конфликтов между игроками. В Финляндии мы переходим от авторитарного подхода на подход, ориентированный на игроков. А в России мне надо было вернуться к авторитарному стилю работы.
Не думаю, что в Финляндии я когда-нибудь работал в такой авторитарной атмосфере, как в Уфе. Это утверждает меня в мысли, что в Финляндии мы движемся в правильном направлении», — написал Вестерлунд.
В своей книге финский специалист также отметил, что бывший глава Башкортостана Рустэм Хамитов вмешивался в работу тренерского штаба.СпортХоккей Башкортостан
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