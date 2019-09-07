«Пятерочка» начала тестировать магазины без продавцов

Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group начал тестировать формат магазинов без продавцов. Сеть «Пятерочка» запустила такую торговую точку в Долгопрудном.

Общая площадь магазина пока составляет 20 кв. м, сообщают «Ведомости». Всего в нем представлено 250 наименований различной продукции

Для входа в Пятерочку требуется приложение «Пятерочка с собой». Система формирует динамический QR-код, при сканировании которого покупатель может попасть в торговый павильон.

Оплатить покупку можно на кассе самообслуживания или через приложение.

Ранее сообщалось, что аналогичный формат опробует «Перекресток».

Напомним, что первый такой магазин в январе 2018 года открыл американский интернет-ретейлер Amazon.