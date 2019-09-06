Эксперты предсказали еще одно снижение ключевой ставки ЦБ

Аналитики считают, что Центробанк еще раз за этот год решится снизить ключевую ставку. По их словам, на подобный исход указывают динамика инфляции и слабый рост экономики.

«Сегодня ЦБ сделал выбор в пользу более осторожного подхода, что подтверждается его решением понизить прогноз по инфляции на конец 2019 года только до 4—4,5% год к году, а не ниже. Но при этом еще одно снижение ставки до конца года сейчас точно стоит на повестке дня, и как сказано в пресс-релизе, монетарные власти рассмотрят его необходимость, «оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — передает ТАСС слова главного экономиста «Альфа-банка» Наталии Орловой.

В «ВТБ Капитале» также считают, что до конца года ставка составит 6,75%.

Предположение о снижении ставки поддержали и аналитики из «Промсвязьбанка» и Citi.

Несогласны с их мнением только эксперты «Райффайзенбанка».

Напомним, что сегодня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7% годовых.

