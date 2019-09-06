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Шотландия — Россия. Кудряшов, Оздоев и Дзюба в стартовом составе

20:45, 06.09.2019
Шотландия — Россия. Кудряшов, Оздоев и Дзюба в стартовом составе
Фото: Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Сборная России огласила свой стартовый состав на отборочный матч Евро-2020 против Шотландии.

Россия: Гильерме, Кудряшов, Джикия, Семенов, Фернандес, Жирков, Зобнин, Оздоев, Ионов, Головин, Дзюба.

Запасные: Лунев, Джанаев, Нойштедтер, Беляев, Караваев, Петров, Ерохин, Ахметов, Баринов, Ан. Миранчук, Черышев, Смолов.

Матч между Шотландией и Россией начнется в 21:45. Игру в прямом эфире покажет Первый канал.

СпортФутбол
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