Матч сборных России и Шотландии покажет Первый канал

Отборочный матч сборной России к чемпионату Европы — 2020 по футболу против команды Шотландии будет показан в прямом эфире на Первом канале.

Встреча состоится 6 сентября в шотландском Глазго, начало телевизионной трансляции запланировано на 21.35 по московскому времени.

Напомним, ранее Станислав Черчесов назвал имена 26 футболистов, вызванных на матчи сборной России против Шотландии и Казахстана.