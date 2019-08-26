Новости спорта

22:10 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Матч сборных России и Шотландии покажет Первый канал

20:50, 26.08.2019
Матч сборных России и Шотландии покажет Первый канал
Фото: Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Отборочный матч сборной России к чемпионату Европы — 2020 по футболу против команды Шотландии будет показан в прямом эфире на Первом канале.

Встреча состоится 6 сентября в шотландском Глазго, начало телевизионной трансляции запланировано на 21.35 по московскому времени.

Напомним, ранее Станислав Черчесов назвал имена 26 футболистов, вызванных на матчи сборной России против Шотландии и Казахстана.

СпортФутболОбщество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров