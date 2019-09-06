Зеленский помиловал осужденных, которых передадут России

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен передать Москве в рамках обмена заключенными.

Украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил в Facebook, что в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее.

По его словам, СБУ поставила обмен под угрозу срыва — на 16.45 в одном из следственных изоляторов Украины остается гражданин России, который должен участвовать в обмене.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной находятся на финальной стадии.

«Я думаю, что он будет таким достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед в сторону нормализации (отношений между Россией и Украиной, — прим. ред.)», — сказал он.