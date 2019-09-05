Путин заявил о масштабности обмена заключенными между Россией и Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной находятся на финальной стадии.

«Я думаю, что он будет таким достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед в сторону нормализации (отношений между Россией и Украиной, — прим. ред.)», — цитирует RT Путина.

Ранее сообщалось, что освобождение главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского связано с подготовкой обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, который планируется провести по формуле «35 на 35».

