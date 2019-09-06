Apple запустила веб-версию Apple Music

Фото: скриншот

Американская компания Apple запустила в качестве теста веб-версию приложения Apple Music для работы в браузере без программы iTunes.

По данным Bloomberg, версию выпустили, чтобы конкурировать с музыкальным сервисом Spotify. О том, когда она заработает полноценно, не сообщается.

Ранее сообщалось, что Apple готовится отказаться от медиаплеера iTunes. Сервис заменят на отдельные приложения для музыки, ТВ-шоу и подкастов. Они появятся с выходом новой операционной системы для Mac — macOS 10.15.