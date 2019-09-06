В Татарстане число отказников от льготных лекарств в пользу денег уменьшилось на 2%

В Татарстане число льготников, которые ранее отказывались от соцпакета и выбирали денежную компенсацию, уменьшилось на 2%, рассказала заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

По Татарстану отказников на начало 2019 года у нас было 66,14%, а на сегодня — 64%.

Она отметила, что стоимость некоторых препаратов исчисляется десятками тысяч рублей. В список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов входит почти 400 наименований, среди них есть лекарства, стоимость годового курса которых достигает 6 млн рублей, рассказала Яркаева.

В соответствии с федеральным законодательством, пациент может отказаться от социального пакета услуг в пользу денежного вознаграждения. При таком отказе единовременные денежные выплаты составляют 863,79 рубля. Такой суммы, как правило, отказникам не хватает, и они постоянно обращаются за помощью к властям.

В целом по России 79% льготников отказались от лекарств по соцпакету в пользу денег, передает пресс-служба Минздрава РТ.

Для возобновления права на получение соцуслуг в следующем году заявления подаются в отделения Пенсионного фонда до 1 октября.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще посещать врачей с целью профилактики.