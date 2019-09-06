Россияне стали чаще ходить к врачам с целью профилактики

Доля посещений врачей с целью профилактики в России увеличилась до 34%, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«За последние четыре года, с 2014 по 2018-й, доля посещений врача с целью профилактики среди всех посещений (а это гигантское количество — 1,2 миллиарда в год) выросла до 34%», — цитирует «РИА Новости» слова министра.

Она отметила, что в 2019 году был изменен регламент профилактических осмотров и диспансеризации. Теперь россияне могут проходить профосмотр ежегодно, а после 40 лет каждый год проходить диспансеризацию.

Кроме того, со следующего года будут введены дополнительные скрининги на возраст-ассоциированные патологические состояния для людей старше 65 лет. Внимание будет уделяться когнитивным нарушениям, прежде всего нарушениям памяти, субдепрессии и депрессии, повышенной ломкости костей, особым видам онкологических заболеваний, которые чаще возникают в пожилом возрасте, рассказала Скворцова.

Ранее в Минздраве РФ рассказали о главных причинах возникновения онкологических заболеваний.