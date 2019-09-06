Синоптики прогнозируют теплые выходные в Казани
В эти выходные в Казани ожидается теплая погода без осадков.
В субботу, 7 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, северо-восточный и восточный ветер. Максимальная температура в субботу днем составит от 21 до 23 градусов.
Такая же теплая погода будет и на всей территории Татарстана. Ночью и утром в отдельные районы республики опустится туман.
8 сентября, в воскресенье, местами в столице пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем будет колебаться от 18 до 23 градусов, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
Ранее МЧС РТ предупредило о тумане ночью 7 сентября.Общество Татарстан
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