Синоптики прогнозируют теплые выходные в Казани

В эти выходные в Казани ожидается теплая погода без осадков.

В субботу, 7 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, северо-восточный и восточный ветер. Максимальная температура в субботу днем составит от 21 до 23 градусов.

Такая же теплая погода будет и на всей территории Татарстана. Ночью и утром в отдельные районы республики опустится туман.

8 сентября, в воскресенье, местами в столице пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем будет колебаться от 18 до 23 градусов, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Ранее МЧС РТ предупредило о тумане ночью 7 сентября.