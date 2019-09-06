МЧС Татарстана предупредило о тумане

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 3.00 до 8.00 7 сентября.

По информации Гидрометцентра РТ, в указанное время на территории Республики Татарстан местами ожидается туман, сообщается на сайте МЧС.

Ведомство рекомендует любителям активного отдыха на природе иметь при себе исправные средства связи и приборы навигации, чтобы не потерять ориентацию на местности. Водителям следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Также по возможности нужно отказаться от поездок на дальние расстояния.

Пешеходам рекомендуется пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода.

Напомним, что сегодня, 6 сентября, в Татарстане ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +17°С до +22°С.