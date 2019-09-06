На Украине установили новый рекорд посещаемости зоны отчуждения Чернобыльской АЭС

На Украине установлен новый рекорд посещаемости туристами зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. За восемь месяцев этого года там побывали почти 75 тыс. человек.

С начала года показатель посещаемости увеличился в пять раз. Ранее, в январе-феврале 2019-го, количество туристов в зоне отчуждения не превышало 3 тыс. человек. С марта количество посетителей стало резко расти, отметили в Государственном агентстве по управлению зоной.

В настоящее время там организован 21 маршрут для посетителей. 13 наземных, пять водных, три воздушных, передает ТАСС.

В июле этого года Европейский союз официально передал Украине новый саркофаг в эксплуатацию. Его возвели над разрушенным четвертым энергоблоком. Строительство нового саркофага велось с 2012 года, срок его эксплуатации — 100 лет. Стоимость работ составила €1,5 млрд.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в чернобыльской зоне отчуждения зеленого коридора для туристов и снятии запрета на фото- и видеосъемку.

