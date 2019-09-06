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На Украине установили новый рекорд посещаемости зоны отчуждения Чернобыльской АЭС

14:27, 06.09.2019
На Украине установили новый рекорд посещаемости зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
Фото: pxhere.com

На Украине установлен новый рекорд посещаемости туристами зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. За восемь месяцев этого года там побывали почти 75 тыс. человек.

С начала года показатель посещаемости увеличился в пять раз. Ранее, в январе-феврале 2019-го, количество туристов в зоне отчуждения не превышало 3 тыс. человек. С марта количество посетителей стало резко расти, отметили в Государственном агентстве по управлению зоной.

В настоящее время там организован 21 маршрут для посетителей. 13 наземных, пять водных, три воздушных, передает ТАСС.

В июле этого года Европейский союз официально передал Украине новый саркофаг в эксплуатацию. Его возвели над разрушенным четвертым энергоблоком. Строительство нового саркофага велось с 2012 года, срок его эксплуатации — 100 лет. Стоимость работ составила €1,5 млрд.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в чернобыльской зоне отчуждения зеленого коридора для туристов и снятии запрета на фото- и видеосъемку.

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