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МЧС Башкирии предупредило жителей о заморозках

13:59, 06.09.2019
МЧС Башкирии предупредило жителей о заморозках
Фото: pixabay.com

МЧС Башкирии предупредило жителей республики о заморозках и об ухудшении видимости на дорогах.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 20.00 6 сентября по 20.00 7 сентября в республике ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью и утром местами возможен туман.

«Температура воздуха ночью +3, +8, в отдельных районах в воздухе и на поверхности почвы заморозки 0, -2°, днем +14, +19°. На автодорогах ухудшение видимости в тумане 500 м и менее», — передает пресс-служба МЧС Башкирии.

Общество Башкортостан
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