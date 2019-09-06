МЧС Башкирии предупредило жителей о заморозках

МЧС Башкирии предупредило жителей республики о заморозках и об ухудшении видимости на дорогах.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 20.00 6 сентября по 20.00 7 сентября в республике ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью и утром местами возможен туман.

«Температура воздуха ночью +3, +8, в отдельных районах в воздухе и на поверхности почвы заморозки 0, -2°, днем +14, +19°. На автодорогах ухудшение видимости в тумане 500 м и менее», — передает пресс-служба МЧС Башкирии.