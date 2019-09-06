Татарстанские спасатели нашли пропавшую 80-летнюю женщину, страдающую потерей памяти

Спасатели Казани накануне нашли пожилую женщину из Лаишевского района, которая пропала два дня назад.

Они прибыли на место происшествия и обследовали около 15 кв. км. Женщину обнаружил в поле водитель комбайна. Ей была оказана первая помощь, после чего женщину передали родственникам, сообщает МЧС РТ.

80-летняя женщина страдает потерей памяти. Она ушли из дома в поселке Совхоза им. 25 Октября и не вернулась. Женщина собиралась в деревню Татарский Янтык. Со слов очевидцев, женщина вышла на Оренбургском тракте в районе села Среднее Девятово и пошла в направлении Казани. Вечером, между 17 и 18 часами, бабушку видели в одном из поселков Лаишевского района.

Напомним, ранее полиция Казани попросила помощи в розыске 14-летней Миланы Замилиевой, которая пропала 27 августа.