В Казани неделю ищут 14-летнюю девочку, ранее сбегавшую в Краснодар

Фото: УВД Казани

Полиция Казани просит помощи в розыске 14-летней Миланы Замилиевой — она пропала 27 августа. В апреле девочка уже уезжала из дома, тогда ее нашли в Краснодарском крае.



Мать Миланы заявила в полицию, что в последний раз видела дочь утром 27 августа. Вечером девочка дома не появилась, мобильный телефон был недоступен. Родственники не исключают, что она могла уехать за пределы Татарстана с неким другом.

Приметы пропавшей: рост 170 см, худощавого телосложения, длинные светло-русые волосы, на левой руке — черный тряпичный браслет, на безымянном пальце правой руки татуировка из хны в виде обручального кольца. Была одета в серо-черную толстовку, шорты, кеды цвета хаки. С собой был серый рюкзак.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, сотрудники полиции просят сообщить в дежурную часть отдела полиции «Ямашевский»: (843) 294-55-52.