ЧМ по баскетболу. Россия уступила сборной Польше и почти потеряла шансы на выход из группы
В рамках чемпионата мира по баскетболу в Китае-2019 сборная России встречалась с командой Польши.
Подопечные Сергея Базаревича проиграли полякам со счетом 74:79 и практически потеряла шансы на выход из группы во втором раунде турнира.
На групповом этапе мирового первенства сборной России осталось провести матч против команды Венесуэлы.
Польша — Россия 79:74 (16:22, 18:18, 19:17, 26:17)СпортБаскетбол
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