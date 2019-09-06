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ЧМ по баскетболу. Россия уступила сборной Польше и почти потеряла шансы на выход из группы

13:13, 06.09.2019
ЧМ по баскетболу. Россия уступила сборной Польше и почти потеряла шансы на выход из группы
Фото: vk.com/russiabasket

В рамках чемпионата мира по баскетболу в Китае-2019 сборная России встречалась с командой Польши.

Подопечные Сергея Базаревича проиграли полякам со счетом 74:79 и практически потеряла шансы на выход из группы во втором раунде турнира.

На групповом этапе мирового первенства сборной России осталось провести матч против команды Венесуэлы.

Польша — Россия 79:74 (16:22, 18:18, 19:17, 26:17)

СпортБаскетбол
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