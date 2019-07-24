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Новым председателем совета директоров автодилера «Рольф» стал Игорь Маляров

18:35, 24.07.2019
Новым председателем совета директоров автодилера «Рольф» стал Игорь Маляров
Фото: realnoevremya.ru

По итогам заседания совета директоров автодилера «Рольф» его председателем назначили Игоря Малярова, его заместителем — Екатерину Колмакову.

Об этом говорится на официальном портале центра раскрытия корпоративной информации. Ранее общее собрание акционеров «Рольфа» исключило из совета директоров фигурантов уголовного дела о выводе средств за рубеж — основателя компании Сергея Петрова и директора департамента развития бизнеса Анатолия Кайро.

Напомним, в конце июня Следственный комитет России возбудил против основателя «Рольфа» Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Сам Петров считает, что дело связано с его политической деятельностью.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что ничего не знает о деле крупнейшего российского автодилерского холдинга «Рольф», и пообещал запросить дополнительную информацию по нему.

ОбществоАвто
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