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В АТП Татарстана рассказали, как водитель спасал пассажиров из горящего автобуса в Казани

12:05, 06.09.2019
В АТП Татарстана рассказали, как водитель спасал пассажиров из горящего автобуса в Казани
Фото: скриншот

Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана сообщила, что водитель, который спас пассажиров из горящего казанского автобуса, работает в ПАТП-2. Его зовут Владислав Стрюков и он работает на предприятии с апреля.

Напомним, на улице Карла Маркса в Казани во время движения в районе Сельхозакадемии загорелся двигатель автобуса. Водитель вовремя заметил огонь, остановил машину и эвакуировал всех 40 пассажиров. В результате пострадавших среди пассажиров не оказалось. В ПАТП-2 причиной ЧП назвали замыкание в электропроводке.

Подъезжая к остановке водитель увидел в зеркале, что началось возгорание. Он остановился и вместе с кондуктором высадил пассажиров. Убедившись, что пассажиры в безопасности, Стрюков взял огнетушитель и побежал тушить огонь.

«Владислав Стрюков не считает свой поступок героическим, так как вопрос безопасности пассажиров его обязанность», — сообщила ассоциация.

Общество Татарстан
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