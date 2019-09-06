Путин о Сталине и Курильских островах: «Папаша все забрал, и дело с концом. Отец народов»

Президент России Владимир Путин прокомментировал судьбу Курильских островов. «Папаша все забрал, и дело с концом. Отец народов», — шутливо сказал глава государства, имея в виду принятое по итогам Великой Отечественной войны решение.

Россия в вопросе принадлежности южных Курил опирается на результаты 1945 года, подчеркнул Владимир Путин. «Это исходная точка, из которой нужно исходить», — сказал он на встрече с с представителями дальневосточной общественности в рамках Восточного экономического форума.

Вопрос о принадлежности Курильских островов задал директор центра морской подготовки «Семь океанов» Анатолий Штанько. Он отметил, что в истории есть разные даты, связанные со статусом Курильских островов. В частности, в своей реплике Штанько упомянул русского адмирала и дипломата XIX века Евфимия Путятина и его экспедицию в Японию, сообщает телеграм-канал «RT».

Напомним, вчера премьер-министр Японии предложил Владимиру Путину заключить мирный договор.