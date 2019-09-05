Премьер Японии — Путину: «Владимир, давай заключим мирный договор»
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) призвал президента России Владимира Путина заключить мирный договор между странами.
«Владимир, давай вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели. Давай вместе возьмем на себя ответственность перед историей. Давай заключим мирный договор и разом дадим расцвести безграничным возможностям, которые есть у народов наших стран»,— цитирует его «Коммерсант».
Путин в ответ заявил, что Россия будет стремиться к заключению мирного договора. При этом, по его словам, нужно учитывать ряд вопросов, связанных с военными обязательствами Японии перед США.
Ранее сообщалось, что Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года.
Справка
По итогам Второй Мировой войны Курильские острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи — были включены в состав СССР, однако Токио оспаривает их принадлежность. В 1956 году стало известно, что СССР «в качестве жеста доброй воли» готов передать Японии Шикотан и Хабомаи, но только после подписания мирного договора.
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