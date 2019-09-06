Уфа оказалась в числе лидеров по росту алкомаркетов в регионах России

Число специализированных магазинов по продаже алкогольной продукции в Уфе за год выросло на 39%, или на 254 точки, а количество пивных — на 17%, или на 418 точек. Эти показатели стали одними из самых высоких после Волгограда, где специализированных мест по продаже алкоголя за год стало на 69% больше (157 точек), а число пивных выросло на 26% (566).

В Челябинске число алкомаркетов за год выросло на 35% (до 1,1 тыс.), а пивных — на 34% (до 940). В результате количество специализированных мест продажи алкоголя на 11% превышает число существующих продуктовых магазинов и супермаркетов (1,8 тыс.), приводит расчеты сервиса 2ГИС «Коммерсант».

Алкомаркеты как явление начали формироваться именно в регионах. Это случилось в 2012—2013 годах, когда стала обсуждаться возможность ввести запрет на реализацию алкоголя в обычных продуктовых магазинах. Идея была реализована только в Якутии в январе 2016 года. После перевода алкоголя на специальный торговый режим продукты из своего ассортимента вывели около 750 магазинов из 1,4 тысячи, оставив только спиртное.



Напомним, ранее глава Уфы предложил ввести запрет на продажу алкоголя в День знаний и на Сабантуях.