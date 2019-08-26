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Впервые в День знаний в Башкирии будет действовать запрет на продажу алкоголя

09:12, 26.08.2019
Впервые в День знаний в Башкирии будет действовать запрет на продажу алкоголя
Фото: government.ru

В 2019 году впервые в Башкирии будет действовать запрет на продажу алкоголя.

Спиртное нельзя будет купить 2 сентября, поскольку День знаний перенесен на это число. Запрет будет действовать с 10.00 до 22.00, передает пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Напомним, врио главы Башкирии Радий Хабиров предложил ввести запрет на продажу алкоголя на сабантуях на территории региона. Он предложил ограничить продажу розничной торговли алкоголя по аналогии с запретом в такие праздники, как Последний звонок, День молодежи и День знаний.

МероприятияОбществоОбразование Башкортостан
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