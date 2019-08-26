Впервые в День знаний в Башкирии будет действовать запрет на продажу алкоголя

В 2019 году впервые в Башкирии будет действовать запрет на продажу алкоголя.

Спиртное нельзя будет купить 2 сентября, поскольку День знаний перенесен на это число. Запрет будет действовать с 10.00 до 22.00, передает пресс-служба Госсобрания-Курултая.



Напомним, врио главы Башкирии Радий Хабиров предложил ввести запрет на продажу алкоголя на сабантуях на территории региона. Он предложил ограничить продажу розничной торговли алкоголя по аналогии с запретом в такие праздники, как Последний звонок, День молодежи и День знаний.