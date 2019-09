Скончался бывший президент Зимбабве

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер 6 сентября на 96-м году жизни.

О смерти Мугабе сообщила в Twitter зимбабвийский политик и юрист Фадзаи Махере. «Покойся с миром, Роберт Мугабе», — написала она.

Rest In Peace, Robert Mugabe.



My response to your passing is complicated. I’m going to write a long piece.



However, for now, deepest condolences to his family. pic.twitter.com/cu5Bioa8v1