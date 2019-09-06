Патрис Кормье: «Рейдеборн сыграл здорово и заслужил тюбетейку»

Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье прокомментировал победу своей команды над «Йокеритом» (5:2), а также отметил игру вратаря Адама Рейдеборна, признанного лучшим игроком матча.

— Вы забросили классную шайбу прямо в начале периода — на 22-й секунде.

— Да я пытался сделать передачу Азеведо! Шучу, на самом деле здорово, что шайба залетела в ворота, приятно помочь команде. Победить было очень важно, от этого можно строить всю дальнейшую игру. Считаю, мы хорошо отработали сегодня.

— У вас и силовые эффектные получаются.

— Да, сегодня получилось хорошо встретить соперника. Я всегда стараюсь играть в силовой хоккей, не ищу момент специально, но если есть возможность, обязательно проведу силовой.

Нужно работать по всем направлениям — выигрывать вбрасывания, хитовать, забивать, помогать команде любым способом. А побеждать всегда приятно — видите, какое классное настроение у всех в раздевалке после игры. Нужно запомнить то, что сделали хорошо сегодня, и повторить это в Сочи.

— В команде новая традиция — лучший игрок получает тюбетейку. Будете биться за нее?

— Надеюсь, когда-нибудь я ее получу! Безусловно, Адам [Рейдеборн] заслужил ее, он и с ЦСКА хорошо сыграл, поражение в том матче — совершенно не его вина. Он давал нам шансы на победу, и сегодня сделал шикарные сэйвы при счете 2:0, потом уже мы забросили третью. Адам — хороший парень и играл здорово, он заслужил тюбетейку, — сказал Кормье.



Напомним, встреча между «Йокеритом» и «Ак Барсом» завершилась победой казанцев со счетом 5:2.