КХЛ. «Ак Барс» в гостях одолел «Йокерит»
Казанский «Ак Барс» во втором матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в гостях одолел финский «Йокерит» со счетом 5:2.
Подопечные Квартальнова сразу перехватили инициативу и повели 3:0, а позже довели счет до разгромного — 5:1. Хозяева льда в конце игры сумели одну шайбу отквитать — 5:2.
У «Ак Барса» два очка набрали Кирилл Петров (1+1) и Игорь Ожиганов (0+2).
«Йокерит» — «Ак Барс» — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
Голы:
0:1 — 15 Галиев (Зарипов)
0:2 — 16 Галимов (Петров)
0:3 — 20 Кормье (Ожиганов)
1:3 — 23 Пильстрем (Контиола)
1:4 — 32 Петров (Викстранд, Педан)
1:5 — 42 Азеведо (Ожиганов)
2:5 — 56 Эронен (Норман)
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