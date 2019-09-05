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КХЛ. «Ак Барс» в гостях одолел «Йокерит»

21:56, 05.09.2019
КХЛ. «Ак Барс» в гостях одолел «Йокерит»
Фото: vk.com/hcakbars

Казанский «Ак Барс» во втором матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в гостях одолел финский «Йокерит» со счетом 5:2.

Подопечные Квартальнова сразу перехватили инициативу и повели 3:0, а позже довели счет до разгромного — 5:1. Хозяева льда в конце игры сумели одну шайбу отквитать — 5:2.

У «Ак Барса» два очка набрали Кирилл Петров (1+1) и Игорь Ожиганов (0+2).

«Йокерит» — «Ак Барс» — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
Голы:
0:1 — 15 Галиев (Зарипов)
0:2 — 16 Галимов (Петров)
0:3 — 20 Кормье (Ожиганов)
1:3 — 23 Пильстрем (Контиола)
1:4 — 32 Петров (Викстранд, Педан)
1:5 — 42 Азеведо (Ожиганов)
2:5 — 56 Эронен (Норман)

СпортХоккейОбщество Татарстан
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