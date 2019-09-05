Распределительный центр X5 Retail Group откроют в Зеленодольске в ноябре этого года

Распределительный центр Х5 Retail Group откроют в Зеленодольском районе республики в ноябре этого года, рассказал директор по взаимодействию с госорганами X5 Александр Ильин.

Также он отметил, что реализуется проект еще одного ресурсного центра в Елабуге, на территории бывшего аэропорта, передает пресс-служба Минпромторга РТ.

Инвестиции в эти объекты составляют 2,2 млрд рублей, в них будет создано 350 рабочих мест.

На сегодняшний день в Татарстане работают 661 магазин «Пятерочка», 15 магазинов «Перекресток» и 5 магазинов «Карусель».

Кроме того, компания участвует в программе «Произведено в Татарстане». Товары местных производителей выделяются на полках, а указатели в магазинах сопровождаются текстом на татарском языке. Также ряд продуктов местного производства поставляется за пределы республики.



Ранее сообщалось, что ПАО «КАМАЗ» и компания X5 Retail Group заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого будет протестирована интеллектуальная транспортная система. Документ подписан на международной выставке коммерческих автомобилей COMTRANS.

