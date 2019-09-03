КАМАЗ протестирует интеллектуальную транспортную систему на грузовиках для X5 Retail Group

ПАО «КАМАЗ» и компания X5 Retail Group заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого будет протестирована интеллектуальная транспортная система. Документ подписан на международной выставке коммерческих автомобилей COMTRANS.

Челнинская компания планирует оборудовать порядка 100 грузовиков из действующего автопарка Х5 специальным программным обеспечением, которое позволит осуществлять контроль над расходом топлива, качеством вождения и техническим состоянием транспортных средств. Система позволит сократить расходы, связанные с простоем техники из-за непредвиденных поломок, снизить расходы на техническое обслуживание автопарка, а также увеличить срок его эксплуатации, пишет «Финам».



Соглашение также предполагает закупку X5 Retail Group тягачей К5 и обслуживание автомобилей.

КАМАЗ и X5 Retail Group уже давно сотрудничают. Так, челнинский автогигант разработает для ретейлера легкие бортовые грузовики.

