В Казани могут появиться 11 новых набережных и 600 скверов

Согласно проекту нового генплана Казани, к 2035 году в столице республики могут появиться 11 набережных и 600 скверов.

Таким образом, планируется увеличить площадь озелененных территорий общего пользования Казани на 3 483,5 га, или на 40% — до 12 тысяч гектаров. В настоящее время зеленые зоны занимают 8 500 га.

Набережные могут появиться на территории Русско-Немецкой Швейцарии, рядом с улицей Гаврилова, на Сибгата Хакима, на озере Кабан (речь идет о необустроенной части набережной), на территории речного порта, вдоль Кировской дамбы, на пляже «Локомотив», под мостом «Миллениум», на территории от «Казань Арены» до «Миллениума», на Адмиралтейской набережной, в Фестивальном квартале возле Центрального стадиона.



«С утверждением нового генплана и правил землепользования и застройки будет полностью исключена возможность застройки зеленых зон города. Отметим, что этот подход выработан разработчиками генплана вместе со специалистами Управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани и не имеет аналогов в России», — передает пресс-служба Казани.

Кроме того, к 2035 году 17 новых территорий могут получить статус особо охраняемых. Также в планах обустроить 35 улиц Казани. Они могут превратиться в комфортные озелененные маршруты. В перспективе в Казани могут появиться более 100 зеленых бульваров, связывающих в единое целое территорию города. Если это будет реализовано, казанцы и гости города смогут пройти пешком по красивым и комфортным маршрутам, например, от парка Победы через бульвар на ул. Абсалямова, Центр семьи «Казан», вдоль Булака и озера Кабан до зооботанического сада.

Ранее «Реальное время» рассказывало о том, какие вопросы, предложения и пожелания по проекту генплана присылали казанцы.