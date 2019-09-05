Данил Dendi готов создать собственную команду по Dota и стать ее капитаном

Данил Dendi Ишутин рассказал о своем опыте игры в The Pogo, а также о своих планах на будущее.

— Меня звали в СНГ-команды, но я не хотел. Потом мне написал Bad Playa. Я сказал, что пойду играть, но при условии, что буду капитанить и драфтить. Я набрался каких-то знаний, набрался уверенности, понял, что могу. В The Pango я попробовал себя в этой роли и только подкрепил свою уверенность в том, что могу легко это делать. На 100% уверен.

У меня есть огромный багаж знаний, которыми я могу делиться с людьми. Причем в разных сферах. Не только в игре, макро или драфтах, но и в психологическом плане, в командном плане.

— У меня серьезные планы на следующий сезон. После долгого времени я решил, что пора делать дело. Я планирую создать свою команду, организацию. Буду пытаться ее развивать. На это меня подтолкнуло очень много людей».



«Я не привязан к позиции. Зависит от того, каких игроков я найду. Я могу пересесть на какую-то другую роль. Предпочтительнее — мид. Но можно все, кроме керри. Керри, наверное, не так сложно будет найти. Хочу всеми силами выстроить команду. Хочется действовать, силушку показывать, по щам давать, — сказал Dendi на youtube-канале в программе b2ru.