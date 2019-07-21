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Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года

19:58, 21.07.2019
Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года
Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прокомментировал вопрос заключения мирного договора с Россией.

«Хотел бы продвинуться в вопросе заключения [мирного договора с Россией] в ходе своего срока», — подчеркнул Абэ в интервью телеканалу NHK.

Премьер-министр Японии также заявил, что не думает о продлении работы на посту лидера правящей Либерально-демократической партии, которая, по данным экзит-поллов, побеждает на выборах, сохранив за собой большинство мест в верхней палате парламента.

Напомним, что полномочия Абэ в качестве премьера заканчиваются в 2021 году.

Ранее Япония отказалась от идеи заключить с Россией соглашение по мирному договору в июне.

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