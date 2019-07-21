Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прокомментировал вопрос заключения мирного договора с Россией.

«Хотел бы продвинуться в вопросе заключения [мирного договора с Россией] в ходе своего срока», — подчеркнул Абэ в интервью телеканалу NHK .

Премьер-министр Японии также заявил, что не думает о продлении работы на посту лидера правящей Либерально-демократической партии, которая, по данным экзит-поллов, побеждает на выборах, сохранив за собой большинство мест в верхней палате парламента.

Напомним, что полномочия Абэ в качестве премьера заканчиваются в 2021 году.

Ранее Япония отказалась от идеи заключить с Россией соглашение по мирному договору в июне.

