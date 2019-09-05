В Казани на программу по переселению из аварийного жилья в ближайшие шесть лет направят более 885 млн руб.

Исполнительный комитет Казани утвердил адресную программу по переселению местных жителей из аварийного жилья на 2019—2025 годы.

На нее направят 885 млн рублей в течение 6 лет: в 2019 году — 125 млн, в 2020 году — более 108 млн, в 2021 году — 108 млн рублей, в 2022 году — более 208 млн, в 2023 году — 205 млн, в 2024 году — 128 млн рублей. Деньги пойдут на покупку квартир аварийщикам и будут выделены из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств бюджета РТ следует из постановления исполкома, опубликованного в сборнике документов.

За шесть лет планируется расселить 51 многоквартирный дом, в этих домах проживают 1 446 человек.

Напомним, что накануне исполком Казани уже разместил тендер на приобретение жилья для переселения горожан из аварийных квартир. 55 квартир общей площадью 3 147,90 кв. м планируется купить за 129 млн рублей.